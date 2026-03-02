Do you want to access to this and other private contents?
Etruria Retail, nuova insegna stessa anima
Dal 5 marzo i negozi in Toscana, Umbria, Lazio e Liguria passano da Carrefour a Famila e Super A&O
Nuova insegna, stessa anima. Prende il via dal prossimo 5 marzo il passaggio dei negozi della rete Etruria Retail dalle insegne Carrefour alle insegne Famila, Famila Market e Super A&O, dando forma concreta alla nuova alleanza con GMF, società del Gruppo Unicomm, e all’ingresso nel mondo dei prodotti a marca Selex. Un cambiamento che coinvolgerà i 314 punti vendita tra Toscana, Umbria, Lazio e Lig...
Fc - 57952
EFA News - European Food Agency
