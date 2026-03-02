Nexture: Valerie Diele-Braun nuova ad

Nexture S.p.A., gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da società di investimento indipendenti di fondi gestiti da Investindustrial, annuncia la nomina di Valerie Diele-Braun come amministratore delegato, a partire da oggi 2 marzo 2026. Parallelamente, Gabriele Del Torchio assume il ruolo di presidente esecutivo, continuando a fornire supporto strategico al gruppo.

Nel suo nuovo incarico, Diele-Braun guiderà le attività di Nexture a livello globale con l’obiettivo di sostenere la crescita del portafoglio ad alto valore aggiunto – che include ingredienti funzionali, preparati a base di frutta, creme e ingredienti per gelato – e di rafforzare ulteriormente l’eccellenza operativa, nonché di gestire i processi di integrazione legati alle recenti acquisizioni firmate dal Gruppo. Diele-Braun vanta oltre trent’anni di esperienza internazionale nei settori degli ingredienti e della chimica, con un consolidato track-record nell’eccellenza operativa, nello sviluppo del portafoglio e nella creazione di valore in grandi realtà multinazionali.

Secondo il presidente Del Torchio, l'esperienza di Diele-Braun nella guida di organizzazioni internazionali, "unita ad un forte spirito imprenditoriale e alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, la rendono la figura ideale per Nexture" in particolare "per accelerare la crescita organica del Gruppo, migliorandone ulteriormente efficienza e performance”.

“Il portafoglio differenziato di ingredienti di qualità e ad alto valore aggiunto posiziona il Gruppo come partner di riferimento per i clienti dell’industria alimentare a livello globale", ha commentato da parte sua Diele-Braun. "Il mio impegno sarà volto a valorizzare ulteriormente queste solide basi, lavorando a stretto contatto con il leadership team e con Gabriele nel suo nuovo ruolo di Presidente Esecutivo”.

Prima di entrare in Nexture, Diele-Braun è stata Ceo di Imcd, primario distributore globale di specialità chimiche con sede a Rotterdam, nei Paesi Bassi. In precedenza, ha ricoperto per cinque anni il ruolo di Ceo di Cabb, azienda globale nella chimica con sede a Sulzbach, in Germania. Durante questo periodo è stata inoltre membro del consiglio di amministrazione di scienceindustries, principale associazione svizzera delle imprese life sciences e farmaceutiche, e del consiglio di amministrazione di Lehmann & Voss Group.

All’inizio della sua carriera ha ricoperto ruoli apicali in Archroma, dove è stata Business President, in Dsm Nutritional Products come Vice President Sales and Product Management, e in diverse posizioni executive in Givaudan/Quest. La sua carriera internazionale l’ha vista impegnata ad operare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi e in Svizzera, maturando una consolidata esperienza di leadership in diversi contesti e nella gestione di organizzazioni globali.