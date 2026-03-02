Copa e Cogeca discutono una questione... di lana caprina

"La lana non è uno spreco, è una risorsa! È ora che l'UE rimuova le barriere legali e dia impulso al settore". è questo il titolo dell'ultimo comunicato, emesso da Copa e Cogeca, un nuovo documento "di posizione sulla valorizzazione della lana, un materiale naturale dalle numerose qualità preziose". Le organizzazioni degli agricoltori Ue sottolineano che "la lana è sempre più considerata un peso, nonostante le chiare opportunità di utilizzo".



"Il documento - si legge - invita i responsabili politici dell'UE a rimuovere le barriere normative che attualmente impediscono il pieno sfruttamento della lana come risorsa agricola sostenibile, circolare e rinnovabile. Sebbene la lana sia rinnovabile e biodegradabile, gli agricoltori e le cooperative dell'UE si trovano ad affrontare notevoli ostacoli legali e amministrativi".



"Ai sensi della legislazione dell'UE - prosegue la nota del Copa e Cogeca - in particolare del regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale, la lana grezza proveniente da animali sani è classificata in modo da imporre vincoli sproporzionati alla sua manipolazione, commercializzazione e utilizzo. Di conseguenza, la filiera europea della lana si è notevolmente indebolita".



"I prezzi - aggiunge la nota - sono crollati, spesso non riuscendo a coprire nemmeno i costi di tosatura di base. La limitata capacità di trasformazione dell'UE e la chiusura di importanti mercati di esportazione hanno aggravato la situazione, portando all'accumulo di scorte nelle aziende agricole e allo smaltimento diffuso della lana come rifiuto. Ciò è economicamente insostenibile e incompatibile con l'ambiente, soprattutto alla luce della strategia dell'UE per la bioeconomia e degli obiettivi di economia circolare".



"Le raccomandazioni del Copa e della Cogeca - aggiunge il comunicato - mirano a liberare il potenziale inutilizzato della lana incoraggiandone la commercializzazione e la valorizzazione, rivedendone la classificazione giuridica, promuovendone gli usi in azienda e sostenendo l'innovazione. Queste misure trasformerebbero la lana da un peso in meno a un prezioso sottoprodotto, contribuendo alla circolarità, alla salute del suolo e alla sostenibilità delle aziende agricole".



"Eliminando inutili barriere giuridiche - prosegue la nota - l'UE può trasformare un problema crescente in un'opportunità per un'agricoltura sostenibile. Il Copa-Cogeca chiede pertanto azioni concrete nel quadro della strategia dell'UE per la bioeconomia e della futura strategia dell'UE per l'allevamento".