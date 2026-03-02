Copagri: confronto su redditività, innovazione e sostenibilità

“Il futuro dell’agricoltura italiana passa sempre di più dalla gestione dei dati e delle informazioni, dalla loro messa a sistema e dal sempre più stretto rapporto che intercorre tra la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni di settore; forte di questa convinzione, la Copagri intende rafforzare sempre di più il confronto e la sinergia avviate con AGgea in occasione dell’ultimo Consiglio Generale della Confederazione”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista, spiegando che muove da queste premesse il convegno “Dialogo aperto con gli agricoltori delle Marche su sostenibilità, redditività e innovazione”, in programma sabato 7 marzo nell’ambito di Tipicità Festival 2026, cui la Confederazione parteciperà con una ampia area espositiva situata nell’area mercato e numerose iniziative.

“Un futuro che, di riflesso, passa quindi dalle innumerevoli innovazioni introdotte negli ultimi mesi da Agea, con particolare riferimento agli sviluppi legati alla gestione del Fascicolo Aziendale e dei dati geospaziali, ma anche alla rilevanza della Carta Nazionale dell’Uso del Suolo (CNdS), del Sistema di Monitoraggio delle Superfici (Ams) e degli applicativi per l’utilizzo delle foto georeferenziate”, prosegue il presidente, spiegando che “proprio questi temi, imprescindibili per lo sviluppo dell’agricoltura in ragione delle loro molteplici ricadute sulla redditività e la sostenibilità delle aziende, saranno al centro del convegno”.

Ai lavori, che si svolgeranno dalle ore 9:30 presso la Sala Raffaello della Fiera, interverranno, fra gli altri, il direttore di Agea Fabio Vitale, il direttore dell’Organismo di Coordinamento di Agea Salvatore Carfì e il direttore della Direzione Digital Transformation di Agea Francesco Sofia, che insieme al consigliere del Caa-Caf Agri Alessandro Cuscianna saranno i protagonisti di un panel per approfondire gli aspetti tecnici delle innovazioni messe in campo dall’Agenzia per la semplificazione e lo sviluppo del settore.



La situazione attuale dell’agricoltura, con particolare riferimento alla difficile congiuntura macroeconomica e alle peculiarità di quella marchigiana, sarà al centro di un altro panel, al quale porteranno il loro contributo il vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Marche Enrico Rossi e il dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale delle Marche Michele Michelini, che si confronteranno con il presidente della Copagri Tommaso Battista e con il presidente della Copagri Marche Gian Luigi Silvestri.