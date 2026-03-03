Premio Italia-Canada guarda alle prossime generazioni

L’Ambasciata del Canada in Italia ha annunciato il lancio della 14° edizione del Premio Canada‑Italia per l’Innovazione. Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il talento e a rafforzare le collaborazioni tra realtà italiane e partner canadesi. Il bando sostiene progetti innovativi in settori strategici per il futuro e si rivolge a ricercatrici, ricercatori, scienziati, accademici, startup e innovatori italiani pronti a sviluppare un progetto insieme a una controparte canadese. Il premio, fino a un massimo di 4000 euro, rimborsa le spese di una trasferta in Canada finalizzata ad avanzare il progetto e a consolidare la partnership tra le due realtà coinvolte.

L’edizione 2026 si inserisce in un momento caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, crescenti pressioni geopolitiche sulle catene di approvvigionamento e dall’urgenza condivisa di accelerare la transizione energetica. Canada e Italia stanno consolidando la loro cooperazione attraverso partenariati industriali, reti di ricerca congiunte e investimenti in tecnologie emergenti, con l’obiettivo comune di rafforzare la resilienza economica e la competitività a livello globale.

In questo contesto, il Premio 2026 si concentra su sei aree strategiche:

- Energia pulita e tecnologie a basse emissioni di carbonio – soluzioni per la decarbonizzazione, sistemi di accumulo innovativi, produzione di idrogeno pulito.

- Minerali critici – ricerca su estrazione responsabile, tracciabilità, riciclo avanzato e catene del valore sicure.

- Agricoltura innovativa e diversificata – tecnologie agri‑tech, adattamento climatico, agricoltura rigenerativa e bio‑soluzioni (in collaborazione con Agriculture e Agri-Food Canada).

- Tecnologie quantistiche – comunicazioni sicure, sensoristica avanzata, nuovi materiali e applicazioni industriali.

- Intelligenza artificiale per la salute – modelli predittivi, diagnostica avanzata, gestione integrata dei sistemi sanitari.

- Tecnologie spaziali – osservazione della Terra, space robotics, telecomunicazioni e applicazioni per la sostenibilità.

I premi saranno selezionati in base a criteri di innovazione, impatto misurabile e tangibile del progetto, strategicità della collaborazione tra la realtà italiana e quella canadese, capacità di illustrare risultati attesi nel breve e medio termine. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 aprile 2026.

Per maggiori informazioni: [email protected]