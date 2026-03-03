Danone: Chiara Gasparrini direttrice Operations Italia-Grecia

Danone ha annunciato la nomina di Chiara Gasparrini a nuovo direttore Operations Italia e Grecia. Nel nuovo ruolo, Gasparrini sarà responsabile della guida dei processi e dei team Operations nei due Paesi, con l’obiettivo di garantire l’eccellenza operativa e supportare la crescita del business.

Entrata in Danone nel 2009, Chiara Gasparrini ha maturato una solida esperienza in ambito Finance, Sales & Marketing e Operations, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità. Dopo un’esperienza in Kraft Heinz, è rientrata in Danone nel 2016 occupandosi di Supply Chain Performance e Logistica, per poi assumere il ruolo di Head of GPS & Supply Planning Italia e Grecia, contribuendo all’evoluzione e all’armonizzazione dei processi di pianificazione.

Dal 2023 ricopre il ruolo di EU Demand Planning Digital Transformation Lead, dove ha contribuito allo sviluppo del Danone Planning Center e all’implementazione di soluzioni di pianificazione basate su machine learning a livello europeo.

“La mia priorità sarà continuare a rafforzare l’eccellenza operativa in Italia e Grecia, valorizzando le competenze dei team e accelerando l’innovazione nei processi, a supporto di una crescita sostenibile del business”, ha dichiarato Gasparrini.