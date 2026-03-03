Grandi manovre nella birra: Tilray compra Brewdog

Tilray Brands, azienda leader a livello globale nel settore lifestyle e azienda di beni di consumo confezionati all'avanguardia nei settori delle bevande, della cannabis e del benessere, ha completato l'acquisizione di alcuni asset "altamente strategici" della piattaforma globale di BrewDog, tra cui il marchio globale e la relativa proprietà intellettuale, le attività di birrificazione nel Regno Unito e undici brewpub strategici nel Regno Unito e in Irlanda. L'operazione si è conclusa per un corrispettivo totale di 33 milioni di sterline, circa 38 milioni di euro: Tilray sta negoziando separatamente l'acquisizione di alcuni asset di BrewDog negli Stati Uniti e in Australia.





Secondo i termini della transazione, Tilray ha pagato 33 milioni di sterline in cambio della proprietà intellettuale mondiale di BrewDog, delle attività di birrificazione nel Regno Unito e di un portafoglio di undici brewpub di prim'ordine e redditizi, tra cui Birmingham, Canary Wharf, Dogtap Ellon, Dublino, Edinburgh DogHouse, Lothian Road, Manchester, Paddington, Seven Dials, Tower Hill e Waterloo.

Si prevede che queste attività di produzione e gestione correlate genereranno un fatturato netto annuo di circa 200 milioni di dollari e un ebitda rettificato di circa 6-8 milioni di dollari. Si prevede che l'attività acquisita diventi positiva in termini di flusso di cassa a partire dall'anno fiscale 2027, grazie alla realizzazione di iniziative di integrazione e di efficienze operative. La proposta

Fondata nel 2007, BrewDog è rapidamente diventata uno dei più grandi marchi indipendenti di birra artigianale nel Regno Unito con il suo portafoglio di marchi iconici di birra artigianale, premium e a basso contenuto alcolico e analcolico, tra cui Punk IPA, Hazy Jane, Lost Lager e Wingman. Dalle sue origini nel Regno Unito, ha sviluppato una forte notorietà globale attraverso l'espansione globale tramite birrifici internazionali, brewpub localizzati e partnership strategiche. Per Tilray, il portafoglio di asset acquisito rappresenta un'importante opportunità di crescita nel Regno Unito e in mercati internazionali precedentemente inesplorati.



"BrewDog - spiega Irwin D. Simon, presidente e amministratore delegato di Tilray Brands - è uno dei marchi di birra artigianale più iconici e orientati alla mission nel Regno Unito. Ha contribuito a ridefinire la birra artigianale moderna attraverso un'innovazione audace, una creatività intrepida e un impegno costante per la produzione di birra di qualità. Mentre iniziamo un nuovo capitolo per questo grande marchio, la nostra priorità è concentrarci nuovamente sull'eccellenza della birra artigianale che l'ha resa amata fin dall'inizio e investire strategicamente per riportare le attività a una crescita redditizia".



"Io e il mio team - prosegue Simon - vantiamo una significativa esperienza nel mercato del Regno Unito, dove in precedenza abbiamo costruito un business di beni di consumo confezionati da circa 1,5 miliardi di dollari presso la mia precedente azienda, con marchi amati, tra cui Ella's Kitchen, Hartleys, Tilda, New Covent Garden e Linda McCartney.



"Con l'acquisizione di BrewDog - aggiunge il manager - si prevede che la nostra piattaforma globale di bevande raggiungerà un fatturato annuo di circa 500 milioni di dollari, creando una delle più grandi piattaforme diversificate di bevande artigianali a livello globale. Grazie a questa piattaforma ampliata, intravediamo significative opportunità di crescita per BrewDog attraverso una distribuzione più ampia e la possibilità di reinvestire nel marchio e nell'innovazione, introducendo al contempo i marchi di bevande complementari di Tilray nei mercati internazionali. Complessivamente, prevediamo che il business globale diversificato di Tilray raggiungerà un fatturato annuo di circa 1,2 miliardi di dollari".



Tilray ha costruito un portafoglio di bevande diversificato che spazia tra birra artigianale, liquori, bevande energetiche, acqua e categorie emergenti. L'espansione dei marchi di bevande statunitensi consolidati di Tilray nei mercati internazionali è una priorità strategica e una naturale fase successiva di crescita.



"L'acquisizione di BrewDog - conclude Simon - accelera la nostra capacità di entrare in nuovi mercati, offrendo una capacità produttiva su larga scala al di fuori degli Stati Uniti, una rete di distribuzione internazionale consolidata e un'infrastruttura di brewpub e ristorazione di prim'ordine nel Regno Unito e in mercati internazionali selezionati".





