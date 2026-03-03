Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dalterfood acquisisce distributore francese For Food France
L’operazione si inserisce in una strategia di crescita che punta a consolidare la presenza oltralpe
DalterFood Group, gruppo emiliano del settore lattiero-caseario a livello europeo, annuncia l’acquisizione di For Food France, storico distributore di formaggi italiani sul mercato francese. Non sono noti i ermini finanziari dell'operazione.L’operazione si inserisce in una strategia di crescita mirata che punta a consolidare la presenza di DalterFood Group in Francia come partner di riferimento per...
lml - 58010
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency