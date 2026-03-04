GS-Carrefour sospende le consegne con Glovo e Deliveroo

Cominciano a farsi sentire le prime ripercussioni "business" in arrivo sull'onda delle indagini che riguardano i food delivery Glovo e Deliveroo, entrambe commissariate dalla procura di Milano (leggi notizia EFA News). A partire da domani, giovedì 5 marzo non si potrà ordinare la spesa con Glovo e Deliveroo: i supermercati del marchio Gs-Carrefour, ora in mano ad Angelo Mastrolia e alla sua NewPrinces (leggi notizia EFA News), sospenderanno infatti il servizio di consegna a domicilio con Glovo e Deliveroo.

L’accusa della procura nei confronti dei due food delivery, lo ricordiamo, è quella di sfruttamento e caporalato ai danni dei rider. In relazione a ciò la catena di grande distribuzione organizzata in mano a NewPrinces ha adottato una misura che definisce “di responsabilità”.

“Nonostante sia un’attività molto apprezzata dai consumatori - spiega Mastrolia riportato da Il Fatto Quotidiano - e nonostante il fatto che noi siamo tra i clienti più importanti, insieme con altri, riteniamo che la tutela dei lavoratori vada messa al primo posto. Abbiamo scritto alle due società, Deliveroo ci ha risposto ma non è sufficiente, perché aspettiamo anche la conferma del commissario nominato dalla Procura. Ci hanno assicurato che stanno facendo di tutto per regolarizzarsi”.

La catena Gs-Carrefour è una delle aziende che, la scorsa settimana, hanno ricevuto una richiesta di atti da parte della stessa Procura di Milano insieme ad altre 6 che utilizzavano i servizi dei due food delivery (anche se non sono indagate): Mc Donald’s Italia srl, Burger King Restaurant Italia Spa, Kfc, Poke House spa, Crai Secom spa, Esselunga. (leggi notizia EFA News)

“Abbiamo informato l’autorità della scelta di sospendere il servizio - spiega ancora Mastrolia - e ci risulta che il pm abbia apprezzato, ha ritenuto fosse un atteggiamento di responsabilità. L’auspicio è che le società facciano il necessario per tutelare il lavoro; l’interesse è tutelare i lavoratori ma trovare una soluzione per non lasciarli senza reddito”.



Sembra che la scelta di Gs-Carrefour possa essere seguita nelle prossime ore da altre imprese concorrenti, in una sorta di effetto catena che non promette nulla di buono. Qualche giorno prima del commissariamento di Deliveroo, i tre sindacati Cgil che seguono i rider, ossia Nidil, Filcams e Filt, hanno presentato una causa “pilota” per comportamento antisindacale nei confronti di Burger King, chiedendo che venga accertata la responsabilità “in solido” del committente.



