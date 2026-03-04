Ferrero rafforza la propria governance

Ferrero ha annunciato una nuova governance pensata per consolidare la propria competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati, introducendo, a partire dal 1 settembre 2026, due nuovi ruoli di leadership con riporto diretto a Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International S.A., holding del Gruppo: nasce Ferrero Core, la cui guida sarà affidata Alessandro Nervegna, mentre Lapo Civiletti, attuale amministratore delegato del Gruppo, continuerà a ricoprire la carica di Vicepresidente di Ferrero International S.A., e assumerà il nuovo ruolo di presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co.

Nel suo ruolo di presidente di Ferrero International S.A., Giovanni Ferrero continuerà a guidare la crescita del Gruppo, concentrandosi sulla visione strategica, di lungo periodo, e sull’innovazione, mantenendo la continuità con la cultura e i valori che contraddistinguono l’azienda.

Alessandro Nervegna, attualmente Chief Strategy & Innovation Officer, assumerà il ruolo di Ceo di Ferrero Core, con la responsabilità delle categorie core del Gruppo, tra cui Confectionery, Biscotti e Prodotti da Forno, e il segmento Better-For-You. Nel corso di una carriera quasi trentennale in Ferrero, Nervegna ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aree geografiche e ha avuto un ruolo chiave nella definizione della strategia di prodotto e nei processi di innovazione. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del business lo rendono la figura ideale per guidare Ferrero Core nella sua prossima fase di sviluppo.

Parlando di Nervegna, Giovanni Ferrero ha detto che "la sua visione strategica, il forte orientamento al business e il rigore manageriale garantiranno al Gruppo Ferrero di proseguire nel proprio percorso di crescita, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore dei dolci confezionati”.

Lapo Civiletti, attuale amministratore delegato del Gruppo, come detto continuerà a ricoprire la carica di Vicepresidente di Ferrero International S.A., e assumerà il nuovo ruolo di presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co. Entrato in Ferrero nel 2004, ha ricoperto incarichi di leadership con responsabilità crescenti. Nel 2017, è diventato il primo manager esterno alla famiglia a essere nominato Ceo del Gruppo Ferrero.

“Il dottor Civiletti ha avuto un ruolo decisivo nel percorso di crescita del Gruppo Ferrero", ha dichiarato il presidente Ferrero. "Sotto la sua guida, e grazie alla sua capacità di trasformare la visione in risultati concreti, l’obiettivo di raddoppiare le dimensioni del business in meno di dieci anni è diventato realtà. Ha costruito un team manageriale solido, capace di garantire risultati costanti e pronto a cogliere le opportunità future. Sono felice di continuare la nostra preziosa collaborazione”.