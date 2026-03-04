Do you want to access to this and other private contents?
Export vino: il problema non sono solo gli Usa
Produttori cercano mercati alternativi ma stentano anche Cina e Giappone
I dati sulle importazioni di vino negli Stati Uniti certificano il trend negativo che si era già palesato in maniera chiara a partire da aprile e che ha condotto ad una flessione per l’anno 2025 pari a quasi -12% a valore, con il mercato che si è attestato intorno ai 5,5 miliardi di euro. L’indebolimento del dollaro e l’applicazione dei dazi hanno portato i nodi al pettine di una situazione di merc...
