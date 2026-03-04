It does not receive public funding
Export vino/2. Flessione globale con Brasile in controtendenza

Europa dell'Est e Sud Est asiatico tra i potenziali nuovi mercati

Secondo il recente report di Wine Monitor (leggi notizia EFA News), il rallentamento degli scambi interessa tutti i principali fornitori che perdono in valore, ad eccezione della Francia (che si conferma il primo partner commerciale del Paese), mentre Cile e Stati Uniti registrano una crescita nei volumi ma una perdita a valore. Spagna e Italia mostrano, invece, cali sia a valore che a volume, con...

