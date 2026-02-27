Mercosur/2. Von der Leyen annuncia avvio applicazione "provvisoria"

Il trattato UE-Mercosur inizierà ad essere applicato in maniera "provvisoria", prima ancora dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento Europeo. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricordando che "ieri, Argentina e Uruguay sono diventati i primi paesi a ratificare l'accordo", mentre "si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno a breve".

Il passo avanti di Argentina e Uruguay (leggi notizia EFA News) "è una notizia davvero positiva", ha commentato von der Leyen, "perché dimostra la fiducia e l'entusiasmo dei nostri partner nel portare avanti le nostre relazioni e nel far funzionare questo accordo storico".

"L'accordo Mercosur", ha proseguito la presidente della Commissione, "crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. Taglia miliardi di dazi doganali. Permette alle nostre piccole e medie imprese di accedere a mercati e crescere in modo che prima potevano solo sognare. E conferisce inoltre all'Europa un vantaggio strategico di primo arrivato in un mondo di forte concorrenza e orizzonti brevi".

Tuttavia, "questo vantaggio di primo arrivato deve concretizzarsi", ha affermato von der Leyen, ricordando che "a gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l'accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur".

Sulla base di queste discussioni, "la Commissione procederà ora all'applicazione provvisoria", ha annunciato von der Leyen, spiegando che, proprio in quanto provvisorio, "l'accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo l'approvazione del Parlamento europeo. Pertanto, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le parti interessate per garantire un processo fluido e trasparente".

Secondo von der Leyen, "il Mercosur è uno degli accordi commerciali più significativi della prima metà di questo secolo. È una piattaforma per un profondo impegno politico con partner che vedono il mondo come noi. E che credono nell'apertura, nel partenariato e nella buona fede. Partner che comprendono che un commercio aperto e basato su regole produce risultati positivi per tutti".