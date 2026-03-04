Bollette impazzite a causa della guerra

Al quinto giorno di conflitto salgono vertiginosamente gli aumenti delle bollette di luce e gas per le famiglie italiane. Lo rende noto Facile.it i cui analisti hanno calcolato in 278 euro la bolletta del gas (erano 121 euro a ieri) e 91 euro quella dell'energia elettrica (ieri 45 euro). Non solo: a causa del conflitto diventa sempre più difficile trovare sul mercato offerte a prezzo fisso.

Il calcolo, effettuato considerando le stime di PUN (prezzo unico nazionale per l'elettricità) e PSV (Punto di scambio virtuale del gas) per i prossimi 12 mesi, porta quindi il conto complessivo a 2.796 euro nell'anno, pari al 15% in più rispetto ai 2.427 euro previsti per il 2026 prima che scoppiasse il conflitto.

Per le stime gli analisti di Facile.it hanno preso in considerazione i consumi di una famiglia tipo (2.700 kWh per l’energia elettrica e 1.400 smc per il gas) e le previsioni sull'andamento del PUN e del PSV (valore di riferimento per il prezzo del gas) elaborate da EEX (European Energy Exchange) per i prossimi 12 mesi, mettendo a confronto i valori pre- e post-scoppio del conflitto.