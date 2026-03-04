Ichnusa: in primavera arriva "Metodo Lento"

C’è un momento chiave nel processo birrario: la fermentazione. È lì che i mastri birrai di Ichnusa hanno scelto di intervenire - o meglio, di aspettare. Nasce dal tempo e dalla passione per la qualità Ichnusa Metodo Lento, la nuova referenza dello storico birrificio sardo che, nella primavera 2026, arriverà sui banconi del fuori casa e negli scaffali della Gdo.

“Metodo Lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta”, spiega Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. “Lasciare più tempo al lievito di lavorare, ci ha permesso di esprimere al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti. Dedicare più tempo alla fermentazione non rende una birra migliore in assoluto: è stata una decisione tecnica pensata per questa birra specifica che ci ha permesso di trovare l’equilibrio che cercavamo”.

Metodo Lento è una lager chiara con un grado alcolico di 4,3% vol. che grazie al processo a lenta fermentazione e alla sua ricetta offre una birra dal corpo pieno e dal gusto rinfrescante, ma con carattere, in pieno stile Ichnusa, creata per essere valorizzata dalla distintiva bottiglia in versione trasparente. Alla vista, colpisce per il colore brillante e la schiuma bianca e compatta; note erbacee, speziate e vegetali del luppolo al naso; un’amarezza moderata al palato, bilanciata dalle note più delicate del malto. Una bottiglia che amplia la famiglia Ichnusa e si affianca alla ormai iconica Non Filtrata, creando una proposta complementare così da coprire nuove occasioni di consumo ed offrire un gusto più accessibile, per far scoprire agli italiani un nuovo lato di Ichnusa. La novità Ichnusa arriva nel mercato con due formati: la bottiglia da 33 cl per il canale Ho.Re.Ca., mentre nel canale moderno arriva con una bottiglia da 50 cl.

Ichnusa Metodo Lento nasce nel birrificio di Assemini, in provincia di Cagliari. il più antico della Sardegna e l'unico posto al mondo dove Ichnusa viene prodotta. Qui lavorano oggi circa 140 persone, e per molte di loro questo non è il primo capitolo di famiglia scritto tra queste mura. Figli e nipoti di chi ha lavorato qui prima di loro, con storie che si intrecciano a quelle del birrificio da decenni e parlano di radicamento territoriale e legame con la comunità. Una birra sarda diventata negli anni molto più di un’eccellenza regionale: dal 2017, l'etichetta con i Quattro Mori ha varcato i confini dell'isola per conquistare frigoriferi, bar e ristoranti di tutta la Penisola, ottenendo importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, da consumatori e addetti ai lavori: solo negli ultimi tre anni, le Tre stelle d’oro ai Superior Taste Award di Bruxelles, uno dei più ambiti riconoscimenti internazionali per le birre, il premio di Miglior birra per rapporto qualità/prezzo (Itqf, 2023) e il riconoscimento di “Birra più amata dagli italiani” secondo un sondaggio di YouGov.

“Metodo Lento è l’ultimo capitolo di una storia centenaria che racconta la nostra passione per la qualità e la continua voglia di innovare, incarnando appieno lo spirito del birrificio di Assemini”, conclude Ciccarelli.