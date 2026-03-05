Pietro Coricelli: nuova linea di oli di semi

Non esiste un solo modo di cucinare, così come non esiste un solo olio adatto a tutte le preparazioni. Ogni piatto ha le sue regole, i suoi tempi, le sue temperature e i suoi equilibri. È da questa consapevolezza che nasce la nuova linea di Oli di Semi Pietro Coricelli, pensata per accompagnare ogni ricetta con l’olio più adatto valorizzando i sapori con equilibrio e leggerezza. Una gamma completa e versatile pensata per i diversi utilizzi, in cui la scelta del prodotto giusto diventa l’elemento fondamentale per ottenere un piatto ben bilanciato e saporito.

“Gli oli di semi sono sempre più presenti sulle tavole italiane ma è necessario conoscere le caratteristiche dei diversi prodotti per poter scegliere quello più adatto alla pietanza da preparare e alla tecnica di cottura” - spiega Chiara Coricelli, Amministratore Delegato e Presidente di Pietro Coricelli - “La nuova linea nasce proprio con questo obiettivo: offrire una gamma completa e raccontare i diversi oli che possono accompagnare ogni preparazione, dalla frittura alle cotture più delicate, fino all’utilizzo a crudo”.

La gamma si sviluppa attraverso cinque referenze. L’Olio di semi di girasole rappresenta l’alleato più versatile: dal sapore tenue e delicato accompagna con naturalezza le preparazioni di tutti i giorni. Grazie all’elevato punto di fumo è ideale per fritture croccanti, soffritti leggeri e cotture al forno. Il gusto equilibrato lo rende perfetto anche a crudo, per salse e condimenti che accompagnano senza alterare il sapore degli ingredienti. Ricco di vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Quando la frittura diventa protagonista, entra in gioco Friggiamo, sviluppato appositamente per garantire prestazioni elevate anche ad alte temperature. Ottenuto da una varietà di girasole ad alto contenuto di acido oleico, assicura un equilibrio ottimale tra resa in cottura e valori nutrizionali. Dal sapore delicato e leggero, permette fritture croccanti, dorate e altamente digeribili, senza sovrastare i sapori originali degli alimenti. È inoltre ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E

Per i piatti che richiedono freschezza e leggerezza, l’Olio di semi di mais trova la sua naturale collocazione nell’utilizzo a crudo. Dal colore giallo pallido e gusto leggero al palato, accompagna insalate, verdure e piatti freddi con discrezione, valorizzando gli ingredienti senza sovrastarli. Un prodotto versatile e funzionale, apprezzato inoltre per l’elevato contenuto di acidi grassi insaturi.

Nelle preparazioni che richiedono tempi più lunghi e temperature elevate, come le fritture profonde o le cotture prolungate, l’Olio di semi di arachide esprime al meglio le sue caratteristiche. Limpido, dal colore chiaro e dal sapore leggero, garantisce stabilità e uniformità durante la cottura, mantenendo inalterate le qualità degli alimenti e assicurando una frittura asciutta ed equilibrata. È inoltre ricco di acidi grassi insaturi.

Completa la gamma Viviamo, un blend pensato per chi ricerca benessere e leggerezza senza rinunciare al gusto. L’incontro tra olio di avocado, olio di vinacciolo e olio di girasole lo rende bilanciato e versatile, con un sapore fresco e leggero che esalta i piatti donando una sensazione vivace in bocca. Caratterizzato da un profilo nutrizionale equilibrato è perfetto per condire insalate, per ricette fresche e per cotture delicate, in particolare a base di pesce.

Novità anche sul packaging: tutte le referenze sono proposte nel formato da 1 litro in bottiglia in Pet 100% plastica riciclata, con una forma studiata per favorire una presa facilitata e un utilizzo sicuro durante le preparazioni, oltre a garantire resistenza, stabilità e elevata visibilità a scaffale. Ogni olio è immediatamente riconoscibile grazie a un colore distintivo, coerente con la materia prima, mentre sul fronte del pack sono indicati gli utilizzi consigliati per guidare il consumatore nella scelta dell’olio più adatto a ogni preparazione.

La nuova linea Oli di Semi Pietro Coricelli è disponibile nelle principali insegne della Gdo.