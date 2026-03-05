Grana Padano protagonista a Foodex Japan
Chef nipponici proporranno adattamenti della Dop alla tradizione culinaria orientale
Dal 10 al 13 marzo il Consorzio Tutela Grana Padano sarà protagonista a Foodex Japan, il più importante appuntamento fieristico del Giappone dedicato al settore agroalimentare, punto di riferimento per operatori, buyer e stakeholder del comparto food & beverage a livello internazionale.
La partecipazione alla manifestazione rappresenta un momento strategico per rafforzare ulteriormente il posizionamento del Grana Padano, la Dop più consumata al mondo, in un mercato, come quello giapponese, sempre più attento alla qualità, alla certificazione d’origine e alla cultura gastronomica italiana, patrimonio dell’Unesco.
Durante questa edizione verranno proposte diverse iniziative per mettere in risalto la versatilità del prodotto. In particolare, presso lo spazio dedicato West Hall 4 FF-44, si terranno seminari dedicati alle diverse stagionature di Grana Padano, condotti dalla cheese expert Yuko Sato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza delle caratteristiche distintive del formaggio Dop più consumato al mondo.
Il programma prevede inoltre momenti di showcooking a cura dello chef Daisuke Nishiguchi, che interpreterà Grana Padano in preparazioni capaci di valorizzarne aromi, struttura e adattabilità a differenti contesti culinari, dalla cucina italiana alle contaminazioni con la tradizione giapponese.
“La presenza a Foodex Japan 2026", sottolinea Stefano Berni, direttore generale del Consorzio, "conferma l’importanza strategica del mercato giapponese per il nostro export. Continuiamo a investire in promozione e formazione per far conoscere sempre di più le qualità uniche del nostro prodotto e le sue diverse stagionature, rispondendo a una domanda in costante crescita”.
EFA News - European Food Agency