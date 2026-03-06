Do you want to access to this and other private contents?
Nescafé Dolce Gusto: cresce il consumo di decaffeinato
Per il 73% degli italiani rappresenta una scelta coerente con il proprio stile di vita
Il consumo di caffè cambia approccio: oggi non è più vissuto solo come un gesto automatico legato alla routine, ma è diventato sempre più una scelta modulabile nel corso della giornata. Ad esempio, in Italia cresce anche l’attenzione verso un consumo più consapevole della caffeina alternando la classica tazzina di caffè a una porzione di decaffeinato. Un mercato, quello del deca, che secondo il Global...
