CheeseItaly trionfa negli Usa

C'è un'America che, in totale controtendenza, sta dando grandi soddisfazioni alla cucina italiana. Stiamo parlando della Nazionale italiana formaggi – CheeseItaly, che torna vittoriosa dal World Championship Cheese Contest (Wccc) di Madison (Wisconsin).

“Per la prima volta nel più antico concorso mondiale americano, nella temuta categoria del Parmesan, abbiamo vinto oro e bronzo con il Parmigiano Reggiano di montagna e di pianura con le latterie della Nazionale, Il Battistero (Varano de’ Melegari) e 4 Madonne (Modena)", spiega soddisfatto Gabriele Arlotti, presidente del gruppo azzurro in gara nel Wisconsin. "A questi premi si aggiungono due straordinarie medaglie d’argento: una per il Caseificio Tomasoni Srl (Breda di Piave-Treviso) con lo Stracchino Crema del Piave, e l’altra per la Burrata della company La Mozzarella di Delizia Spa (Noci di Bari)”.

Al concorso, fondato nel 1957 e gestito dalla prestigiosa Wisconsin Cheese Makers Association, erano presenti 3.375 formaggi da 25 Paesi del mondo e 34 stati americani, suddivisi in 150 classi (molte delle quali con riferimenti all’italian sounding), valutati da 56 giudici internazionali. Tra questi Gabriele Arlotti, che ha accolto il saluto del governatore dello stato del Wisconsin Tony Evers, con un inizio carriera proprio nel settore lattiero-caseario nello stato definito Dairyland. “Siamo orgogliosi di questi premi che arrivano dopo 10 anni di studio e di approccio a questo concorso, con formaggi Dop e tradizionali. Il merito è solo delle aziende italiane che, con un oro, due argenti e un bronzo, dal Veneto all’Emilia-Romagna fino alla Puglia, hanno rappresentato degnamente il settore italiano forte di 44.000 addetti e che vale 28 miliardi di euro”.

Grandissima la soddisfazione dei produttori. Si fa festa nell’Appennino parmense, a Varano de’ Melegari. Dopo i due ori all’Icda di giugno, per il responsabile commerciale della Latteria sociale “Il Battistero”, Lorenzo Ferrari, “è una soddisfazione unica: per un caseificio come il nostro vincere in una delle categorie più prestigiose del concorso e sbaragliare la temuta concorrenza americana". Prima medaglia americana per il Caseificio Tomasoni, che proprio al Wca svizzero aveva ottenuto due medaglie. Hanno gareggiato con i formaggi del mondo nella temuta categoria dei soft. Si conferma pluripremiata, dopo l’oro del 2024 nel medesimo contest biennale, la Burrata prodotta da Delizia Spa, oltre 400 dipendenti a Noci di Bari, con la company “La Mozzarella”.