Agricoltura, due nuovi acquedotti spezzini

Sono stati inaugurati oggi a Zignago, in provincia della Spezia, i nuovi acquedotti irrigui a servizio delle frazioni di Torpiana-Valgiuncata e Serò, opere attese da anni dalla comunità agricola locale e realizzate grazie a finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per un valore complessivo di circa 500 mila euro.

All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana, il sindaco di Zignago Simone Sivori e la senatrice Stefania Pucciarelli.

“La politica che porto avanti come assessore è quella di dare un sostegno concreto alle aree rurali – ha detto l’assessore Piana - Con il PSR continuiamo a investire in infrastrutture fondamentali per le imprese agricole e per la qualità della vita nelle nostre frazioni. Grazie al sindaco di Zignago e all’amministrazione che hanno saputo intercettare queste importanti risorse. Dotare il territorio di reti irrigue efficienti significa sostenere il lavoro delle aziende, rafforzare la produzione agricola e valorizzare l’entroterra ligure. Le comunità rurali devono crescere e poter guardare al futuro con maggiore certezza”.

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di due acquedotti irrigui: uno destinato alla frazione di Serò e uno a servizio delle località di Torpiana e Valgiuncata, migliorando la distribuzione dell’acqua a supporto delle attività agricole e delle coltivazioni della zona.

“Per Serò si tratta di un’opera che la comunità attendeva da oltre quarant’anni - ha detto il sindaco Sivori - e che oggi diventa realtà grazie al lavoro condiviso tra amministrazione e istituzioni regionali. Grazie agli uffici tecnici del Comune”.



