Irtop e UniMi Bicocca: partnership su Osservatorio Esg

Irtop Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, ha avviato una collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Economico – Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito dell’Osservatorio ESG ECM.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sviluppare un percorso di ricerca scientifica e applicata dedicato ai temi della sostenibilità aziendale, analizzando attraverso un approccio rigoroso e interdisciplinare il ruolo dei fattori ESG nelle dinamiche di crescita e sviluppo delle imprese, con particolare attenzione alle società quotate su Euronext Growth Milan (EGM) e alle aziende private. In questo contesto, la collaborazione tra mondo accademico e realtà professionali mira a generare evidenze empiriche e conoscenze concrete, utili a imprese, investitori e operatori di mercato, promuovendo una consapevolezza sempre più diffusa del valore strategico dei fattori ESG.

La partnership coprirà l’intero processo di ricerca, dalla raccolta e sistematizzazione dei dati allo sviluppo di analisi empiriche e attività di ricerca congiunte. I risultati del lavoro saranno progressivamente condivisi attraverso report intermedi e white paper, fino alla produzione degli output dell’Osservatorio ESG ECM e alla realizzazione di contributi destinati a pubblicazioni accademiche e professionali.

Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, i responsabili scientifici della collaborazione sono il Prof. Andrea Amaduzzi, Ordinario di Economia Aziendale, e la Prof.ssa Federica Doni, Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (DISEADE). Per Irtop Consulting, oltre al ceo Anna Lambiase, il ruolo di responsabile scientifico è affidato al Dott. Santi Nunnari. I responsabili scientifici del progetto avranno il compito di coordinare le attività di ricerca, supervisionare lo sviluppo delle analisi e valutare i risultati scientifici e applicativi che emergeranno nel corso del progetto.

Secondo Anna Lambiase, La collaborazione con l’Università di Milano‑Bicocca per l’Osservatorio ECM sulla sostenibilità rappresenta un passo significativo nel rafforzare il legame tra ricerca scientifica e mercato dei capitali. L’impegno accademico nella produzione di dati, analisi e modelli avanzati è essenziale per comprendere l’evoluzione delle pratiche ESG e per supportare decisioni informate da parte di imprese e investitori. Questa iniziativa conferma il valore del lavoro svolto dal nostro Osservatorio Euronext Growth in questi anni e testimonia quanto i temi della sostenibilità siano ormai centrali per la comunità economico‑finanziaria. La partnership ci permette di consolidare il dialogo tra università, operatori di mercato e istituzioni, contribuendo alla diffusione di modelli di sviluppo sostenibile capaci di generare valore concreto per imprese, investitori e stakeholder”.

La prof.sa Federica Doni, ha spiegato che “l’Università di Milano-Bicocca è da sempre interessata a intraprendere percorsi di ricerca scientifica in collaborazione con il mondo professionale e in particolare l’accordo con IRTOP rappresenterà un’occasione preziosa e di alto livello per approfondire il tema della sostenibilità aziendale nel contesto del mercato finanziario, creando un forte collegamento fra ricerca accademica ed evidenze empiriche in ambito ESG, imprese e finanza sostenibile”.