Ortofrutta: nuova associazione per Quarta Gamma

Nasce l'Associazione di Organizzazioni di Produttori dedicata alla Quarta gamma. La nuova compagine è stata presentata questa mattina da Filiera Italia a Palazzo Rospigliosi a Roma, nel corso del vertice dedicato al settore. Insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono intervenuti al tavolo sulla IV Gamma anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, l'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, Maura Latini, presidente di Coop Italia, Francesco Avanzini, direttore generale di Conad, Carlo Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, e Maurizio Vittori, vicepresidente della Aop Unione Quarta gamma.

L'associazione - che si confronterà con gli industriali del corrispondente gruppo IV Gamma di Unione Italia Food (Federalimentare) - sostiene di aggregare oltre il 60% del mercato della produzione agricola italiana destinata alle insalate in busta. Obiettivo secondo i promotori è quello di superare alcune delle fragilità che affliggono il comparto e ne riducono la marginalità rischiando di mettere in crisi una delle eccellenze dell’agroalimentare, oltre a quello di comunicare ai cittadini consumatori l'importanza di questi prodotti ingredienti fondamentali della Dieta Mediterranea.

In un Paese come il nostro che è non solo leader nella produzione di insalate in busta, ma anche il 1° paese al mondo per consumo per abitante e dove la Quarta gamma vale oltre 1 miliardo di fatturato, sono ancora molte le criticità da superare. A erodere il potere contrattuale del settore, infatti, concorrono la frammentazione del comparto, la polverizzazione dell'offerta, l'assenza di pianificazione e rapporti negoziali strutturati con la Gdo. E non è un caso che a fronte di una crescita complessiva dal 2010 a oggi dell’ortofrutta del 18%, la IV gamma sia cresciuta solo dell’1,5%.

La nuova associazione lavorerà per introdurre innovazione, non tanto nel prodotto ma soprattutto nel sistema. Centrale il tema della logistica, ma anche la sostenibilità che riguarda shelf life e packaging, e ancora la digitalizzazione della filiera e l'introduzione di nuovi modelli contrattuali che possano valorizzare tutta la catena produttiva.

Secondo l'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, "oggi più che mai serve alleanza con tutte le componenti della filiera presenti, un passo fondamentale che ora trova una risposta concreta anche nel quadro normativo europeo approvato la scorsa settimana grazie al lavoro svolto insieme a Coldiretti ed al Governo italiano, relativo alle Organizzazioni Comuni di Mercato e alla collaborazione contro le pratiche commerciali scorrette".

Per il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, la nascita di Unione Quarta Gamma è "un passaggio decisivo per aggregare la produzione, per rafforzare il potere contrattuale dei produttori, superare la frammentazione e restituire valore a tutta la filiera". Si tratta di un progetto che, sostiene Prandini, "può segnare una svolta per un settore strategico del Made in Italy, anche attraverso innovazione nella logistica, nella sostenibilità e nei modelli contrattuali, per garantire futuro alle imprese agricole e maggiore trasparenza ai consumatori".



"La nascita di Unione Quarta Gamma è il segnale che quando la filiera lavora insieme si possono costruire progetti capaci di dare più forza agli agricoltori. In una fase in cui registriamo l’aumento dei costi energetici, del gasolio agricolo e dei fertilizzanti, diventa ancora più importante rafforzare la rappresentanza e costruire un vero patto di filiera", ha infine affermato il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo.