Granarolo protagonista in giro per il mondo
Prosegue la spinta verso l’estero del gruppo italiano
Granarolo S.p.A. presenterà i propri prodotti di qualità ed eccellenza all’insegna dell’innovazione ad alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali che si terranno lungo tutto il 2026. Lo ha comunicato oggi lo stesso gruppo confermando che "promuoverà le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio frutto della valorizzazione del latte di filiera, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità e legate ai nuovi trend di consumo e alle esigenze dei consumatori non più solo italiani".
Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione: il gruppo ha chiuso il 2025 con il 40% del fatturato derivante dalle vendite all’estero, in crescita anno su anno, e punta al rafforzamento del posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe.
Protagonisti saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, in particolare i formaggi freschi della tradizione pugliese prodotti nel nuovo stabilimento del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), inaugurato a maggio 2025, con la promozione della nuova gamma di burrata, stracciatella e mozzarella a marchio Perla per l’Italia e Granarolo per l’estero.
Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e DOP come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra. Recentemente Granarolo ha vinto 12 medaglie alla 37° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio, dove esperti tra produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 5.244 formaggi provenienti da 46 paesi.
Al momento sono 7 gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel 2026:
- ALIMENTARIA Barcellona, Spagna 23 – 26 marzo
- SNACK SHOWParigi, Francia 1 – 2 aprile
- TUTTOFOOD Milano Italia 11 - 14 maggio
- PLMA Amsterdam, Paesi Bassi 19 – 20 maggio
- ICDA - International Cheese & Dairy Expo Staffordshire Regno Unito 24 – 25 giugno
- SUMMER FANCY FOOD New York U.S.A.28 - 30 giugno
- SIAL Paris Parigi Francia17 - 21 ottobre
Le novità più importanti presentate da Granarolo nei vari eventi saranno:
- le specialità della tradizione casearia pugliese, prodotte nel nuovo stabilimento caseario del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), con la nuova gamma per l’Italia di formaggi freschi a marchio Perla, e le novità per il mercato estero frutto dell’innovazione di Granarolo: Burrata e Stracciatella fatte con latte 100% italiano, sia refrigerate che frozen, la Baking Burrata, cotta al forno con 'nduja e pangrattato aromatizzato, e la Burrata al tartufo, con veri pezzi di tartufo nero estivo.
- specialità della tradizione casearia italiana e formaggi duri DOP: oggi il Gruppo si presenta con una linea completa dei migliori formaggi ispirati alla tradizione casearia italiana, potendo vantare nel proprio portafoglio numerose DOP da stabilimenti di eccellenza, come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, formaggi di capra e pecorini, tra cui le ultime novità a marchio Pinzani, ovvero Pecorino Nero e Pecorino al Tartufo;
- i formaggi freschi Granarolo, una gamma completa di prodotti della tradizione italiana come mozzarella, stracchino, ricotta e in particolare il mascarpone, ingrediente principe dei grandi classici della Pasticceria Italiana anche all’estero;
- Granarolo Expert, la linea di prodotti nata per rispondere alle esigenze dei professionisti del fuori casa che cercano sempre più ingredienti dalle caratteristiche tecniche specifiche e che siano, allo stesso tempo, in grado di assicurare alte performance senza rinunciare alla qualità di Granarolo, sviluppati anche con il contributo di realtà come l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) e l’Accademia Baristi Italiani (ABI), di riferimento in ambito professionale;
- i formaggi italiani del brand Casa Azzurra per il mercato francese, secondo per importanza dopo quello italiano, dove il Gruppo è 1° player nei formaggi duri italiani, 1° nella ricotta, 2° in quello della mozzarella vaccina e 1° nella mozzarella di bufala, 2° nel mascarpone;
- tutte le gamme dello storico brand Yomo, lo yogurt italiano dal 1947, in particolare della gamma Yomo Kefir, sia nella versione da bere sia nella versione cremosa al cucchiaio;
- Granarolo Benessere, la linea che riunisce tutti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati a specifici bisogni, in particolare Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio, prodotta in Italia con l’utilizzo di solo latte italiano, grazie alla quale il Gruppo si conferma come uno dei principali attori del dairy delattosato, e Granarolo Benessere High Protein, la gamma leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia;
- il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, che si conferma leader assoluto di mercato nel nostro paese con una quota a valore che supera il 57% nel comparto delle alternative alla carne grazie al Burger plant based, vincitore per tre anni consecutivi dell’importante riconoscimento Abillion come “miglior burger vegano al mondo”
EFA News - European Food Agency