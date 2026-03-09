Granarolo protagonista in giro per il mondo

Granarolo S.p.A. presenterà i propri prodotti di qualità ed eccellenza all’insegna dell’innovazione ad alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali che si terranno lungo tutto il 2026. Lo ha comunicato oggi lo stesso gruppo confermando che "promuoverà le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio frutto della valorizzazione del latte di filiera, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità e legate ai nuovi trend di consumo e alle esigenze dei consumatori non più solo italiani".

Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione: il gruppo ha chiuso il 2025 con il 40% del fatturato derivante dalle vendite all’estero, in crescita anno su anno, e punta al rafforzamento del posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe.

Protagonisti saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, in particolare i formaggi freschi della tradizione pugliese prodotti nel nuovo stabilimento del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), inaugurato a maggio 2025, con la promozione della nuova gamma di burrata, stracciatella e mozzarella a marchio Perla per l’Italia e Granarolo per l’estero.

Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e DOP come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra. Recentemente Granarolo ha vinto 12 medaglie alla 37° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio, dove esperti tra produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 5.244 formaggi provenienti da 46 paesi.

Al momento sono 7 gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel 2026:

ALIMENTARIA Barcellona, Spagna 23 – 26 marzo SNACK SHOWParigi, Francia 1 – 2 aprile TUTTOFOOD Milano Italia 11 - 14 maggio PLMA Amsterdam, Paesi Bassi 19 – 20 maggio ICDA - International Cheese & Dairy Expo Staffordshire Regno Unito 24 – 25 giugno SUMMER FANCY FOOD New York U.S.A.28 - 30 giugno SIAL Paris Parigi Francia17 - 21 ottobre

Le novità più importanti presentate da Granarolo nei vari eventi saranno: