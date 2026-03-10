Conad premia gli "Scrittori di Classe"

Conad ha annuncia le classi vincitrici della 12° edizione di Scrittori di Classe, l’iniziativa che ogni anno rinnova l’impegno dell’insegna verso le nuove generazioni e il mondo della scuola. Il concorso di scrittura creativa, che coinvolge scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia e che quest’anno porta il titolo “A scuola di Talento”, ha scelto il cinema come tema centrale dell’edizione. Le classi partecipanti sono state invitate a mettersi alla prova con la creazione di un vero soggetto cinematografico, trasformando le loro idee in brevi storie pensate per diventare film.

Gli studenti hanno preso ispirazione da alcuni dei personaggi Disney e Pixar in un percorso che li ha aiutati a esplorare la consapevolezza di sé e la capacità di riconoscere ed esprimere il proprio talento. L’edizione 2025-2026 ha coinvolto 28.940 classi, in rappresentanza di 8.158 scuole, che hanno realizzato e pubblicato 5.423 soggetti cinematografici. Un successo che porta il totale degli alunni coinvolti.

"Anche quest’anno abbiamo coinvolto migliaia di studentesse e studenti, che si sono messi in gioco con entusiasmo, dimostrando quanto la scrittura possa essere uno strumento potente di espressione, crescita e consapevolezza", ha dichiarato Silvia Bassignani, direttore Marketing Canali, New Business & Crm di Conad.

Le 12 classi vincitrici del concorso di scrittura creativa “Scrittori di Classe – A scuola di Talento” sono:

- Classe 1AM della Scuola secondaria di primo grado “Beltrame” di Montorso Vicentino (Vicenza)

- Classe 3A della Scuola primaria “Pieve” di Guastalla (Reggio Emilia)

- Classe 2D della Scuola primaria “E. Quaquarelli” di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

- Classe 5A della Scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì

- Classe 3A della Scuola primaria “H.C. Andersen di Cerasolo” di Coriano (Rimini)

- Classe 3A della Scuola primaria “Lorenzini Collodi” di Lucca

- Classe 2A della Scuola primaria “Pantalla” di Todi (Perugia)

- Classe 4F della Scuola primaria “Cassio Sgrignani” di Cantalupo in Sabina (Rieti)

- Classe 3D della Scuola primaria “Via Galatina” di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

- Classe 3C della Scuola primaria “Via San Cesario” di Lequile (Lecce)

- Classe 5A della Scuola primaria “Villanova M.” di Villanova Monteleone (Sassari)

- Classe 4A della Scuola primaria “Tossicia capoluogo” di Tossicia (Teramo)

Come da tradizione, i 12 soggetti vincitori del concorso sono raccolti in un vero libro intitolato “A scuola di talento”, disponibile nei punti vendita Conad aderenti all’iniziativa. Per richiedere il libro, dal 9 marzo al 5 aprile, ogni 20 euro di spesa, i clienti possessori di “Carta Insieme” e “Carta Insieme Più Conad Card” riceveranno una bustina contenente un “bollibro”, da collezionare per ritirare gratuitamente una copia del volume, e le figurine dell’album “Movie Moments", con i personaggi e tante curiosità del mondo Pixar.

Scrittori di Classe è il progetto cardine dell’iniziativa “Insieme per la scuola”, programma dedicato a supportare concretamente l’istruzione, arricchendo le scuole e le loro aule con strumenti educativi di qualità. Dal 2012, attraverso questa iniziativa e grazie al contributo dei clienti Conad, è stato possibile donare alle scuole 380 mila premi tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 45milioni di euro.