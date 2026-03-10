Piano Mattei: il nodo nevralgico della risorsa idrica

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 10, al Senato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, si terrà il convegno “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, promosso da Sogesid S.p.A., la società di ingegneria ambientale dello Stato.

L’evento si colloca nel solco del Piano Mattei, che pone l’acqua e le infrastrutture sostenibili tra gli assi portanti della cooperazione tra Italia e Paesi africani. L’incontro offre l’opportunità per avviare un confronto tra le massime autorità istituzionali competenti e i vertici delle principali realtà industriali e operative attive nel settore idrico. La sostenibilità della risorsa idrica rappresenta una delle principali sfide strategiche del nostro tempo. Solo una governance integrata e una gestione responsabile possono garantire la disponibilità di acqua pulita per le generazioni future.

Interverranno: Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica; Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e della cooperazione internazionale; Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli D’Italia; Errico Stravato, amministratore delegato Sogesid SpA; Barbara Marinali, presidente Acea; Fabio Fatuzzo, commissario unico alla Depurazione; Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics; Nunzio Ferrulli, direttore Relazioni istituzionali e affari regolatori Italgas; Luca Dal Fabbro, presidente Utilitalia; Massimo Gargano, direttore generale Anbi.

Sarà possibile seguire l'evento al seguente link web del Senato: webtv.senato.it