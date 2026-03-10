Do you want to access to this and other private contents?
Nestlé lancia la cioccolata senza cacao
Ad aprile arrivano in Germania nuovi snacks sviluppati con la startup Planet A Foods
Ebbene sì. Nestlé, la più grande azienda alimentare del mondo, sta portando sul mercato per la prima volta la "cioccolata" senza cacao. La notizia arriva dalla filiale tedesca di Francoforte in un comunicato in cui l'azienda elvetica rende noto che verrà lanciata sul mercato la "nuova generazione di Nestlé Choco Crossies: si chiama "Snack Vibes" ed è considerata ideale "per il momento di relax per l...
EFA News - European Food Agency
