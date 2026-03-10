It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Caro gasolio/2. "Rischio ricaduta su intera filiera zootecnica"

Produttori mangimi chiedono misure urgenti per defiscalizzazione per autotrazione

L’impennata del prezzo del gasolio e dell’energia registrata in questi giorni, a seguito delle tensioni internazionali e della guerra in Iran, rischia di avere effetti pesanti anche sul settore mangimistico e sull’intera filiera zootecnica italiana. Servono misure urgenti per evitare che si crei una nuova spirale inflazionistica capace di gravare sulla capacità di spesa delle famiglie.Sulla produz...

lml - 58212

EFA News - European Food Agency
Related
Similar