Onu: istituita la Giornata mondiale del caffè

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) ha accolto con favore l'adozione di una risoluzione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga) che proclama il 1° ottobre Giornata Internazionale del Caffè.

Approvata ieri a New York, la risoluzione riconosce "l'importanza culturale, sociale e storica del caffè, dalle sue origini al suo ruolo significativo nello sviluppo delle società contemporanee, in cui è diventato non solo un'importante materia prima agricola e fonte di sostentamento per le comunità, ma anche un simbolo di interazione sociale, espressione culturale e tradizione quotidiana attraverso le generazioni".

La risoluzione sottolinea inoltre il contributo della produzione e della lavorazione del caffè a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: la lotta alla fame (Sdg 2), la riduzione della povertà estrema (Sdg 1), l'emancipazione femminile (Sdg 5) e la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica (Sdg 8).

"Il caffè è più di una bevanda, è una merce commercializzata a livello globale - dai chicchi al servizio da caffè - che sostiene il sostentamento di milioni di famiglie contadine e collega le comunità rurali ai mercati di tutto il mondo", ha affermato il direttore Generale della Fao QU Dongyu. "Riconoscere il valore del settore del caffè aumenterà la consapevolezza della sua importanza socioeconomica e rafforzerà il suo contributo all'eradicazione della povertà. Non vediamo l'ora di celebrare la Giornata e i suoi valori".

La risoluzione di martedì è stata sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dopo la sua adozione da parte della Conferenza della Fao durante la sua 44° sessione nel 2025. In base alla risoluzione delle Nazioni Unite, la Fao è invitata a facilitare la celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè in collaborazione con le organizzazioni competenti, in particolare l'Organizzazione Internazionale del Caffè.

Secondo i dati della Fao, il caffè è tra le bevande più consumate al mondo, con un consumo pro capite globale in crescita dell'1,2% all'anno nell'ultimo decennio. Il settore sostiene il sostentamento di circa 25 milioni di agricoltori e genera occupazione lungo tutta la filiera del caffè. Complessivamente, l'industria mondiale del caffè genera un fatturato annuo di oltre 200 miliardi di dollari.

Il caffè rimane anche una delle materie prime più scambiate al mondo. Nel 2024, la produzione globale ha superato gli 11 milioni di tonnellate, con circa 8 milioni di tonnellate di chicchi di caffè scambiati a livello internazionale. Quell'anno, il valore della produzione mondiale di caffè è stato stimato in quasi 25 miliardi di dollari, mentre il commercio mondiale di chicchi di caffè ha raggiunto circa 34 miliardi di dollari.

Per molti Paesi a basso reddito, le esportazioni di caffè costituiscono una fonte cruciale di valuta estera. Nel 2024, il caffè rappresentava il 27,9% delle esportazioni totali di merci in Etiopia, il 20,1% in Uganda e il 19,5% in Burundi. Sia in Etiopia che in Uganda, i ricavi derivanti dalle esportazioni di caffè hanno superato le spese per le importazioni alimentari, mentre in Burundi hanno rappresentato quasi il 20% delle spese per le importazioni alimentari del paese.

Nel 2024, Brasile e Vietnam sono stati i principali esportatori di caffè, mentre l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sono stati i maggiori importatori.