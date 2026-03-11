Libri. Alimentazione e nutrizione umana: uno sguardo d'insieme

Acquisire i concetti fondamentali di alimentazione e nutrizione umana è un esigenza di chiunque. Ciò rappresenta il punto di partenza per la comprensione dell’importanza di taluni modelli alimentari e dello stile di vita in ambito preventivo e clinico. Se ne parla in modo sistematico in “Fondamenti di Alimentazione e Nutrizione Umana” (Società Editrice Esculapio, pp. 278, 2026) di Carla Pignatti. Il volume è una seconda edizione aggiornata e integrata scritta dopo il successo della prima edizione e del primo manuale dell’autrice (docente di biochimica all’Alma Mater dell’Università di Bologna) “Elementi essenziali di alimentazione".

Al pari delle due edizioni precedenti si prefigge di rispondere ad esigenze conoscitive e culturali. Nasce dalla necessità di facilitare l’acquisizione dei concetti fondamentali di alimentazione e nutrizione umana, punto di partenza per la comprensione dell’importanza di taluni modelli alimentari e dello stile di vita in ambito preventivo e clinico.

La presenza nel libro di numerosi schemi riassuntivi e tabelle aiuta a fare chiarezza su tematiche attuali e di estremo interesse per l’opinione pubblica che spesso sono trattate in modo confuso, talvolta contraddittorio dai mezzi di informazione e da internet. Il testo fornisce sia informazioni di base che approfondimenti più specialistici e caratterizzanti, indirizzati a studenti delle discipline biomediche.

L’alimentazione è necessaria per la nutrizione. È chiarita la funzione ed il meccanismo d’azione dei nutrienti e il significato di nutrienti essenziali e non essenziali. È analizzata la composizione nutrizionale dei diversi gruppi di alimenti, con indicazioni sulle necessità, funzioni e meccanismi di utilizzazione di macronutrienti e micronutrienti bioregolatori. Sono riportati gli indicatori dello stato di nutrizione, le correlazioni fra alimentazione e sviluppo di patologie ed il ruolo mediatore del microbiota.

È descritta l’interessante tematica del bilancio energetico e dei suoi “evoluti” meccanismi di regolazione che possono condizionare lo sviluppo di obesità, diabete, malattie cardiovascolari, tumori. In questa edizione sono presenti riferimenti di biochimica della nutrizione e di medicina molecolare, indispensabili per la comprensione del meccanismo d’azione dei nutrienti e dell’impatto dei nutrienti sull’espressione genica e sull’omeostasi metabolica, che condiziona lo stato di salute.

È approfondito il ruolo dei sensori nutrizionali in relazione a healthspan e longspan. Una deregolazione del “network” delle vie dei sensori nutrizionali è strettamente correlata all’invecchiamento e allo sviluppo di patologie. L’opera è arricchita da aggiornamenti organizzati in una “piattaforma” online periodicamente integrata in base alle evidenze scientifiche. Ad accesso riservato sono inoltre disponibili prove di autovalutazione in forma di quesiti a risposta multipla con relative spiegazioni.