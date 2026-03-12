Heineken numero uno in pubblicità

Heineken è stata nominata il marchio numero 1 al mondo nella WARC Creative 100, classifica indipendente globale che misura le campagne e le aziende più premiate al mondo per creatività, una delle classifiche più autorevoli del settore. Redatta da WARC, World advertising research center, la classifica annuale Creative 100 si basa sui risultati dei più importanti premi creativi globali e regionali, determinati in consultazione con il WARC Rankings Advisory Board e un sondaggio annuale globale.



Oltre a questo, Heineken si è anche aggiudicata il primo posto come inserzionista più premiato al mondo nella classifica Drum World Creative Rankings 2025, guidando la classifica globale degli inserzionisti che hanno realizzato le campagne più acclamate dell'anno. La classifica Drum World Creative Rankings celebra inserzionisti e partner creativi il cui lavoro è stato premiato nelle più prestigiose premiazioni mondiali. Ebbene, anche in questo caso, Heineken si è classificata al primo posto a livello mondiale tra gli inserzionisti, evidenziando il continuo impegno dell'azienda e del marchio verso una creatività leggendaria e la sua ambizione di essere l'azienda di birra più all'avanguardia al mondo.



Il riconoscimento, sottolinea il comunicato ufficiale del birrificio olandese, "riflette il potere della creatività in tutto il portfolio di The Heineken Company e il ruolo che le idee audaci svolgono nel promuovere la rilevanza culturale, la crescita del marchio e l'impatto commerciale. Rafforza la convinzione dell'azienda che la creatività sia un motore fondamentale per la crescita e un fattore chiave nella strategia EverGreen di The Heineken Company".



Nel corso del 2025, la creatività si è manifestata in modo efficace in tutti i marchi globali di Heineken: dalle campagne Heineken come Pub Museums, Pub Succession e Starring Bars, al Guao Guao di Desperados e al Gulf of Mexico Bar di Tecate, il lavoro ha combinato intuizione locale, rilevanza culturale e artigianalità per creare idee che hanno trovato riscontro nei consumatori di tutto il mondo.



All'interno della WARC Creative 100, il marchio Heineken è stato riconosciuto attraverso due campagne nella Top 100: Pub Museums (#16) e Pub Succession (#58), entrambe create in Irlanda da Le Pub. In totale, il marchio Heineken è stato protagonista di 21 campagne incluse nella WARC Creative 100.



Nella classifica Drum World Creative Rankings, questa eccellenza creativa si è tradotta anche in un forte riconoscimento nel settore. Heineken Pub Museums si è classificata al 4° posto tra le campagne più premiate nel settore Food and Beverage, mentre Desperados Guao Guao si è classificata al 5° posto nella stessa categoria.



Oltre alle performance del marchio, The HEINEKEN Company si è classificata al terzo posto come inserzionista nella WARC Creative 100. Questa classifica riflette 32 campagne su sette marchi, tra cui Heineken, Export, Tecate, Desperados, Savanna, Windhoek Beer e Indio, con Heineken come unico marchio a comparire nella Top 50.



"Siamo onorati e orgogliosi che Heineken sia stata riconosciuta come il marchio numero 1 al mondo nella WARC Creative 100 per la prima volta nella nostra storia - spiega Nabil Nasser, Responsabile Globale del Marchio Heineken - Le classifiche WARC sono uno dei parametri di riferimento più rispettati del settore, che premia il lavoro che produce risultati aziendali e impatto culturale. Questa è un'ulteriore prova che la nostra 'leggendaria creatività' è ampiamente riconosciuta come una formula chiave per la crescita. Combinando arte, scienza e coraggio, i nostri team in tutto il mondo continuano a plasmare la categoria, consolidando Heineken come la birra più apprezzata a livello globale e il leader numero 1 in termini di valore delle vendite di birra a livello globale"



“Essere nominati Pubblicitari dell'Anno da The Drum è motivo di orgoglio per tutti in azienda - asggiunge Nasser - È un forte riconoscimento della creatività, dell'abilità e dell'impatto che caratterizzano il nostro lavoro. Sono entusiasta di continuare ad alzare l'asticella, spingendo i confini della creatività, plasmando la cultura e trovando modi per innescare nuove connessioni sociali in tutto il mondo".



Anche la creatività in tutto il portfolio continua a spingersi oltre i confini. Guao Guao dei Desperados è stata riconosciuta tra le 20 campagne più premiate al mondo nella classifica The Drum World Creative Rankings. La campagna ha dato vita all'atmosfera latina del marchio attraverso musica, cultura e creatività audace, andando oltre la pubblicità per creare un movimento che risuona con una nuova generazione di consumatori.



“Essere classificati tra le campagne più premiate al mondo è una potente testimonianza dell'audace creatività dietro Guao Guao di Desperados - sottolinea Natasha Maharaj, Global Brand Director Desperados - Questa campagna, fin dall'inizio, mirava a catturare un momento culturale. Con la sua energia latina, dimostriamo che una vita limitata è una vita non vissuta. Come parte della nostra strategia aziendale, Desperados continua a creare un ponte tra la birra e oltre, aprendo nuove opportunità e connettendosi con una nuova generazione di consumatori desiderosi di sapore e libertà".



Guardando al futuro, Heineken Company rimane concentrata sull'innalzamento degli standard di creatività in tutto il suo portfolio. Spingendosi oltre i confini della creatività, plasmando la cultura e innescando connessioni sociali significative, l'azienda continua a costruire marchi che si muovono alla velocità della cultura e trasformano la creatività in crescita sostenibile.