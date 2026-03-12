Do you want to access to this and other private contents?
Mps affianca Confagricoltura
ccordo per favorire l’accesso al credito delle imprese associate
Banca Monte dei Paschi di Siena e Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana) hanno firmato un accordo per favorire l’accesso al credito delle imprese associate e contribuire allo sviluppo sostenibile del comparto agricolo e agroalimentare italiano. Con questa partnership, Banca Mps e Confagricoltura intendono realizzare un percorso di collaborazione che metta a fattor comu...
EFA News - European Food Agency
