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CLARA MOSCHINI

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La Linea Verde aderisce a Unione quarta gamma

Battagliola: "Partecipiamo per rafforzare valore e prospettive di sviluppo del settore”

In merito alla nascita di Unione Quarta Gamma, La Linea Verde sottolinea "l’importanza di rafforzare il coordinamento lungo la filiera in un comparto che in Italia vale oltre un miliardo di euro". L’Associazione di Organizzazioni di Produttori è stata presentata a Roma da Filiera Italia presso la sede Coldiretti alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e riunisce una parte...

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