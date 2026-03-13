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La guerra mette in luce l'importanza della logistica
Federlogistica: Hormuz test "visibile" di un caos globale nella supply chain
È paradossale. Ma l’importanza della logistica viene scoperta persino da gran parte delle industrie che quotidianamente la utilizzano e che dovrebbero sapere trattarsi di una componente essenziale dei costi dei loro prodotti finiti, solo sulle ali di un’emergenza e, come nel caso specifico, di un conflitto bellico. Lo sottolinea Davide Falteri, presidente di Federlogistica, prendendo spunto dai ri...
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EFA News - European Food Agency
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