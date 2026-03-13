UE: export agroalimentare cresce

L'ultima relazione sul commercio agroalimentare dell'Unione Europea (UE), pubblicata oggi dalla Commissione europea, mostra che le esportazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto un nuovo record nel 2025, nonostante le sfide economiche globali.

Le esportazioni agroalimentari dell'UE sono state pari a 238,4 miliardi di euro nel 2025, con un aumento dell'1% rispetto al 2024 (+ 2,3 miliardi di euro). Il Regno Unito è rimasto la prima destinazione per le esportazioni agroalimentari dell'Unione Europea, rappresentando il 23% del totale (55,6 miliardi di euro). Tra gli altri sviluppi chiave, le esportazioni sono cresciute in modo significativo verso la Svizzera (+ 1,2 miliardi di euro, +7%) e la Turchia (+1,1 miliardi di euro, +16%). Le preparazioni di cereali, i prodotti lattiero-caseari e il vino hanno continuato a guidare le esportazioni dell'UE, mentre il cacao, il caffè e il cioccolato hanno registrato i maggiori aumenti di valore, in gran parte dovuti all'aumento dei prezzi.

Le importazioni agroalimentari dell'Unione Europea sono aumentate a 188,6 miliardi di euro, con un aumento del 9% rispetto al 2024 (+ 15,3 miliardi di euro). Il Regno Unito, il Brasile e gli Stati Uniti sono rimasti i principali fornitori, con cacao, caffè, frutta e noci che hanno guidato la crescita delle importazioni a causa dell'aumento dei prezzi globali.

Nel 2025 l'Unione Europea ha mantenuto un'eccedenza commerciale agroalimentare complessiva di 49,9 miliardi di euro. Si tratta di 13,3 miliardi di euro in meno rispetto all'eccedenza complessiva del 2024, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi all'importazione di materie prime chiave come caffè, cacao, frutta e frutta a guscio. L'UE rimane il primo esportatore mondiale di prodotti agroalimentari ed è stata anche il primo importatore mondiale nel 2025.

Nel 2025 il commercio agroalimentare rappresentava il 9 % delle esportazioni totali dell'UE, il 7,5 % delle importazioni totali dell'UE e il 37 % dell'avanzo commerciale complessivo dell'UE.