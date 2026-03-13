UniCredit/2. A Frosinone il Forum delle economie

Un incontro tra UniCredit e il sistema produttivo del territorio per supportare le imprese nel percorso di internazionalizzazione consapevole, aiutandole a valutare rischi e opportunità dei mercati esteri. Con quest’obiettivo avrà luogo il 18 marzo a Frosinone nella sede di Unindustria il "Forum delle Economie" dedicato all’internazionalizzazione, organizzato da UniCredit in collaborazione con Unindustria.

L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 16, verrà introdotto dagli interventi di Corrado Savoriti, presidente Unindustria Frosinone, e di Enrico Batini, Responsabile Corporate Business Centro Italia di UniCredit.

Il programma prevede successivamente una relazione di Tullia Bucco, Senior Economist Group Investment Strategy UniCredit, sul tema “Scenario globale e mercati esteri: cosa sta cambiando”. A seguire ci sarà una tavola rotonda sui fattori di competitività delle imprese nel percorso di internazionalizzazione alla quale interverranno Tommaso Perna, cfo Klopman International, e Francesco Marucci, cfo CIEM.

Nella seconda parte del Forum sono previsti gli interventi di Danilo Di Vito, Corporate Treasury Sales Italy di UniCredit, e di Maria Gheorghiu, Payment Solutions Sales Responsabile Region Centro Italia di UniCredit, sul tema “Strumenti di protezione dei margini: soluzioni e best practice”.