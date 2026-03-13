Cereali: bilancia commerciale italiana in passivo nel 2025

Sulla base delle rilevazioni Istat le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nell’intero anno 2025 sono aumentate sia nelle quantità di 432.000 tonnellate (+1,7%), sia nei valori di 88,5 milioni di euro (+1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Le importazioni in Italia di cereali in granella aumentano complessivamente di 322.000 tonnellate (+1,...