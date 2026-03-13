“Parma, io ci sto!” sostiene Food Farm Solidale

Prosegue e si rafforza l’impegno di “Parma, io ci sto!” a sostegno di Food Farm 4.0. Con il supporto al progetto Food Farm Solidale per il biennio 2026–2027, l’Associazione consolida un percorso avviato fin dalle origini del laboratorio agroalimentare, confermando la volontà di integrare formazione tecnica, valorizzazione della filiera e responsabilità sociale.

L’iniziativa, già avviata negli anni precedenti grazie al sostegno di Barilla e Fondazione Cariparma, entra ora in una nuova fase di stabilità e continuità. La produzione realizzata dagli studenti verrà riservata in modo strutturato a Emporio Solidale, Mensa Caritas e Comunità Sant’Egidio, rafforzando il collegamento tra percorso formativo e bisogni sociali della comunità.

Food Farm Solidale rappresenta un’evoluzione coerente del modello che ha dato vita a Food Farm 4.0: un progetto nato per avvicinare scuola e imprese, valorizzare la filiera agroalimentare parmense e offrire ai giovani competenze tecniche allineate alle esigenze del territorio. Con questa iniziativa si aggiunge una dimensione ulteriore, quella della responsabilità sociale, che diventa parte integrante dell’esperienza formativa.

Il contesto territoriale evidenzia una presenza significativa di famiglie e persone in condizione di fragilità economica. Le mense e i punti di distribuzione cittadini rappresentano un presidio fondamentale di sostegno quotidiano.

In questo scenario, Food Farm Solidale valorizza la capacità produttiva del laboratorio di Fraore: una quota della produzione settimanale sarà riservata e distribuita agli enti partner, creando un collegamento diretto tra il lavoro degli studenti e le esigenze di chi vive situazioni di difficoltà.

“Food Farm Solidale rappresenta un passaggio importante nel percorso educativo dei nostri studenti, perché consente loro di comprendere come le competenze tecniche acquisite a scuola possano tradursi in un contributo concreto alla comunità. Attraverso il lavoro nel laboratorio agroalimentare, i ragazzi non solo imparano un mestiere e sperimentano la qualità delle filiere del nostro territorio, ma maturano anche la consapevolezza del valore sociale del proprio impegno. È proprio questa integrazione tra formazione, territorio e solidarietà che rende il progetto particolarmente significativo per il nostro Polo e per l’intera comunità parmense”, commenta Anna Rita Sicuri, dirigente scolastica del Polo Agroindustriale ‘Galilei-Bocchialini’.

L’impatto del progetto non è soltanto sociale, ma anche educativo. Così, gli studenti – protagonisti dell’intero ciclo produttivo, dalla trasformazione delle materie prime ai controlli qualità, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sostenibilità – maturano la consapevolezza che il proprio lavoro genera valore concreto per il territorio: la dimensione solidale diventa così parte integrante del percorso formativo, affiancando alle competenze tecniche una più ampia responsabilità civica.“Farm Solidale è un’iniziativa a cui teniamo molto, perché mette in relazione diretta il lavoro dei ragazzi con i bisogni della comunità. Il fatto che “Parma, io ci sto!”, presente accanto a Food Farm fin dalle prime fasi del progetto e protagonista nel tempo della sua crescita e del rafforzamento del legame con imprese e territorio, abbia scelto di sostenerne la continuità è per noi molto significativo”, sottolinea Luca Ruini, presidente di Food Farm 4.0.