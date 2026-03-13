De' Longhi festeggia (anche) grazie a Brad Pitt

Il 2025 di De' Longhi si è chiuso con ricavi a 3,801 miliardi di euro l'8,7% in più rispetto al 2024 (e il 109,4% in più a tassi di cambio costanti). L'adjusted ebitda si è attestato a 625,1 milioni di euro in rialzo dell'11,7% sul 2024 e il 16,4% dei ricavi. L'utile netto è attestato a 316,3 milioni di euro l'8,3% dei ricavi, mentre ilo free cash flow prima di dividendo e buyback è a 389,3 milioni di eu...