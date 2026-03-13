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Orsero, "tutti frutti" nel 2025
Ricavi a 1,7 miliardi di euro: svetta la BU Distribuzione
Il consiglio di amministrazione di Orsero S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. I principali dati economici dell'esercizio mostrano ricavi netti pari a € 1.700,6 milioni (+8,2% rispetto al 2024), migliori del range di guidance che prevedeva € 1.650 - 1.690 milioni . I ricavi, sottolinea la nota della societ...
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EFA News - European Food Agency
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