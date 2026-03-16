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Cai, strumenti finanziari e tecnici a sostegno degli agricoltori
Tensioni geopolitiche espongono il settore primario italiano a una fase di forte incertezza
Il settore agricolo europeo si trova nuovamente esposto a una fase di forte incertezza proprio quando si apre uno dei momenti più cruciali dell’anno per gli agricoltori: l’inizio della primavera. Lo sottolinea cin unj comunicato Cai-Consorzi Agrari d’Italia, la più grande piattaforma italiana al servizio degli agricoltori che, in uno scenario come questo, offre strumenti pensati per proteggere le azie...
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EFA News - European Food Agency
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