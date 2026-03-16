Mense. A Modena vince animalismo

LAV, Lega anti vivisezione "accoglie con grande soddisfazione" l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Modena della mozione che impegna l’amministrazione a introdurre il “Menù sano e sostenibile”, prevedendo un pasto interamente vegetale un giorno alla settimana nelle mense scolastiche e nelle strutture sociosanitarie comunali.

"Questo importante traguardo - spiega Lav in un comunicato ufficiale - è stato conseguito nell'ambito della Campagna 'Sfida Green', che negli ultimi anni ha lavorato con amministrazioni locali e istituzioni per favorire l’introduzione di pasti vegetali nella ristorazione pubblica e collettiva, contribuendo a orientare le politiche alimentari verso modelli più rispettosi degli animali, dell’ambiente e della salute pubblica".

La Sede Locale LAV di Modena, aggiunge la nota, "ha giocato un ruolo cruciale", collaborando con rappresentanti istituzionali locali al fine di giungere alla delibera. “La scelta di quali cibi mangiamo - sottolinea Martino Abrate Consigliere AVS di Modena - è ricca di significati: etici per il rispetto degli animali, ambientali per il diverso consumo di suolo, di acqua, di produzione di gas e naturalmente di salute. È importante ricordare che le diete sane, che danno migliori esiti di salute sono quelle prevalentemente o totalmente vegetali e che queste sono quelle a minor impatto per l'ambiente. Cibo sano e sostenibile coincidono e questa consapevolezza va allargata a tutti, a partire dai bambini, educando il loro gusto già da piccoli. Come mangiamo ha un valore politico".



Si tratta di un risultato di grande rilievo a livello nazionale, spiega la nota ufficiale, "perché per la prima volta un’iniziativa di questo tipo viene estesa non solo alle mense scolastiche ma anche alle strutture sociosanitarie e alla ristorazione collettiva, ampliando significativamente l’impatto della scelta verso un’alimentazione più sostenibile".