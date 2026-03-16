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Nestlé, vittoria in tribunale dopo intossicazione da latte
La procura di Bordeaux archivia il caso intentato contro la multinazionale a causa dei prodotti richiamati
Nestlé esce indenne da un'indagine giudiziaria avviata in Francia in seguito al decesso di un bambino che aveva consumato latte artificiale prodotto con il marchio Guigoz di Nestlé. Ebbene, come riferito dalla procura di Bordeaux, il tribunale non ha trovato prove che colleghino la morte del neonato al lotto di latte artificiale Nestlé, che rientra tra i prodotti richiamati a inizio gennaio per "p...
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EFA News - European Food Agency
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