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Acqua Dolomia e Jasmine Paolini incontrano il pubblico
L'ambassador del marchio protagonista allo Sporting Life Center di Breda di Piave
Prosegue la collaborazione tra Acqua Dolomia e Jasmine Paolini con un momento speciale dedicato ai fan. Mercoledì 1° aprile, dalle ore 16, la tennista italiana, settima nel ranking mondiale, sarà allo Sporting Life Center di Breda di Piave (TV) per un meet & greet organizzato dal brand e aperto agli appassionati di tennis e alla comunità sportiva locale. La giornata si aprirà con un momento di incon...
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EFA News - European Food Agency
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