Planet Farms lancia il nuovo Pestooh

È disponibile da oggi 16 marzo sugli scaffali e nei banchi frigo il restyling di Pestooh, con la nuova veste grafica. Planet Farms, realtà agritech di riferimento nell’agricoltura verticale, presenta il nuovo volto di Pestooh in una veste pensata per valorizzare la qualità della ricetta e dei suoi ingredienti, tra i quali il Basilico fresco da Agricoltura Verticale senza pesticidi, e consolidarne il p...