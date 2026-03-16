Cina, inizio d'anno "robusto"

Non c'è pezza: guerra o no, non c'è Russia o Stati Uniti chge tengano per l'economia cinese che tira come un treno. Lo conferma l'ultimo bollettino pubblicato oggi dal National bureau of stastistics China secondo cui l'economia nazionale ha avuto un inizio d'anno "robusto e promettente". L'economia cinese, spiega la nota, ha visto a gennaio e febbraio 2026 "un'accelerazione della produzione industriale e...