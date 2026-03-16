Cirfood, piano strategico da 810 milioni

Cirfood, impresa cooperativa italiana leader nel settore della ristorazione collettiva, commerciale e dei servizi di welfare, guarda al futuro e delinea il proprio Piano Strategico 2026 -2030, dal titolo "Valori che generano Valore". Il documento definisce le direzioni che guideranno la crescita e l’impegno dei prossimi cinque anni e che consentiranno a Cirfood di adattarsi e crescere in un contesto i...