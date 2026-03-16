Amadori protagonista alla Giornata del Made in Italy

Il Gruppo Amadori sarà protagonista anche quest’anno alla Giornata Nazionale del Made in Italy, organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare creatività ed eccellenza, promuovendo il valore e la qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.

L‘occasione, dal titolo "Dalla consapevolezza al saper fare. Le competenze delle filiere Amadori" sarà un incontro dedicato al ruolo della formazione professionale, delle competenze e dell'educazione alimentare per le nuove generazioni, ambiti in cui il Gruppo vanta un forte coinvolgimento e un'importante esperienza.

L'appuntamento è in programma mercoledì 1° aprile 2026, dalle 16.30 alle 19.3, al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Sala degli Arazzi - Palazzo Piacentini), in via Vittorio Veneto 27 a Roma.

Si tratterà di un momento di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del settore, per raccontare l'impegno del Gruppo Amadori nella crescita dei talenti, nellʼinnovazione delle filiere agroalimentari e nei progetti educativi dedicati ai cittadini di domani.





