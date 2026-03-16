Fine Foods & Pharmaceuticals, prosegue il buyback

Fine Foods & Pharmaceuticals, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto di prodotti per i settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico, quotata su Euronext STAR Milano, ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha acquistato, dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 61.509 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 11,1410 euro per un controvalore...