Realco: proposta di rilancio

Consorzio Europa, centro distributivo Sigma del Nord Italia e Dit – Distribuzione Italiana hanno presentato una proposta congiunta, nell’ambito della procedura di concordato, finalizzata al rilancio di Realco, azienda reggiana licenziataria dell’insegna Sigma in Emilia-Romagna e detentrice della rete discount Ecu ed Economy.

L’obiettivo principale della proposta è garantire continuità economica ed occupazionale al sistema preservando il valore dell’insegna Sigma proprio nel territorio in cui Realco è nata nel 1959 e dove ha accompagnato negli anni lo sviluppo della distribuzione moderna. Parallelamente, con questa proposta, si vuole rilanciare anche una quota rilevante della rete diretta di Realco attraverso un soggetto terzo.

Grazie alla conoscenza diretta e approfondita della realtà operativa di Realco e del modello distributivo, attraverso un’attenta fase di studio Consorzio Europa e Dit hanno lavorato con il partner alla costruzione di una proposta solida che, tramite un approccio sinergico e complementare delle organizzazioni, propone un progetto a tutela dell’occupazione, della rete commerciale, delle relazioni con l’industria e delle esigenze dei consumatori del territorio.

La partnership rappresenta il primo elemento qualificante della proposta su cui poggia l’acquisizione di diversi punti vendita attualmente a gestione diretta di Realco, avviando un percorso di ristrutturazione e rilancio commerciale con una nuova insegna ed un format distributivo dedicato.

Per quanto riguarda Dit, già nei mesi scorsi aveva anticipato la volontà di avviare un percorso di riorganizzazione della propria rete commerciale, volto a rafforzare il sistema in un contesto competitivo sempre più complesso attraverso soluzioni orientate alla stabilità e alla continuità operativa della rete e dei soci. Proprio in questo contesto si colloca l’intervento di Consorzio Europa, il quale già forte di una proposta commerciale distintiva e competitiva per il format di prossimità nelle zone in cui opera attualmente, si pone come supporto al rilancio di Sigma in Emilia-Romagna.

"Continuità occupazionale dei lavoratori, integrità del sistema e rilancio dell’attuale rete dei soci dunque. Con l’ulteriore punto di forza che la proposta riguarda non solo la fornitura di merci e servizi alla rete Sigma, ma anche alla rete degli Ecu ed Economy grazie alla continuità nel rapporto con Italy Discount", si legge in un nota.

Nel percorso sono previsti interventi di efficientamento logistico e organizzativo, attraverso l’ottimizzazione della rete dei centri distributivi e lo sviluppo di sinergie operative per migliorare l’efficienza complessiva del sistema, ma anche e soprattutto la competitività e l’ammodernamento dei negozi.

Il piano industriale mette al centro "la distribuzione di prossimità, tratto distintivo dell’insegna Sigma e il rafforzamento del prodotto a marchio, leva strategica per accrescere la competitività dell’offerta e consolidare il posizionamento dell’insegna sul mercato, insieme a iniziative di marketing e comunicazione dedicate al rilancio della rete e al coinvolgimento dei clienti".

Un ruolo centrale è riconosciuto ai soci imprenditori, "asset fondamentale del modello distributivo per la loro conoscenza dei territori, il rapporto diretto con i clienti e la capacità di adattare l’offerta alle esigenze locali", conclude la nota.