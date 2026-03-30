Angelo Mastrolia vuole anche Realco?

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Se la Coca Cola fosse in vendita direbbero che la vuole comprare lui. Parliamo di Angelo Mastrolia, mister NewPrinces, a capo dell'azienda ex Newlat, un colosso fresco dell’acquisizione di Carrefour Italia che Mastrolia sta riorganizzando. Da giorni si inseguono le voci che Mr. NewPrinces sia interessato anche a Realco, azienda reggiananata nel 1959 licenziataria dell’insegna Sigma in Emilia-Romagna e detentrice della rete discount Ecu ed Economy.

Secondo indiscrezioni, il patron e presidente esecutivo di NewPrinces group avrebbe presentato una manifestazione d’interesse non vincolante per la cooperativa di Reggio Emilia, in piena procedura concordataria. La proposta riguarderebbe l’intero perimetro delle attività: se va in porto l'interesse di New Princes, l'operazione supererebbe sulla corsia di sorpasso la concorrenza dell'interesse di quella di Consorzio Europa e Dit-Distribuzione italiana in partnership con i discount MD della famiglia Podini interese maturato e reso noto pochi giorni fa (leggi notizia EFA News).

La proposta congiunta presentata il 16 marzo scorso da Consorzio Europa, centro distributivo Sigma del Nord Italia e Dit - Distribuzione Italiana e definitia "di sistema" in quanto presentata su iniziativa di operatori del territorio, di fatto, è stata la prima manifestazione d’interesse a essere presentata per il business di Realco: l'intenzione è di accaparrarsi la sede e lo stabilimento ma soprattutto i 140 negozi tra i supermercati Sigma, i discount Ecu e gli store Economy con superfici di medie dimensioni, oltre ai 35 negozi a gestione diretta.

Alla finestra di questo che, più i giorni passano più diventa un boccone particolarmente "ghiotto", ci sarebbe anche Migross, il colosso della distribuzionedi proprità della famiglia Mion fondatrice dell'azienda nel 1974 a Verona.



Tornando al fronte NewPrinces, Mastrolia è sempre più impegnato nella riorganizzazione degli store Carrefour Italia: da aprile, ci sarà il nuovo format integrato, con l’insegna che, per il momento, pare rimanere la transalpina Carrefour e non quella storica tricolore Gs, come indicato dal piano di sviluppo a dicembre 2025 (leggi notizia EFA News). Sentito da EFA News, Mastrolia non smentisce il lavoro in atto anche se non conferma l'interesse per Realco (pur lasciando spazio all'immaginazione, diciamo così).

"Noi oggi stiamo lavorando alacremente - dice Mastrolia - per costruire un gruppo importante in Italia in termini soprattutto di lavoro e di persone al suo interno occupate: in questo senso siamo l'operatore industriale più grande che esiste in Italia in termini di occupati: quelli diretti sono circa 13.500 in Italia ma con l'indotto arriviamo a 22.000 persone. Bisogna tenere conto di ciò che noi oggi rappresentiamo nel settore del food, integrando le due filiere, sia quella della produzione che quella della vendita. In sostanza, questo vuol dire che noi rappresentiamo per il paese una grande piattaforma produttiva".

Per quanto riguarda il dossier Realco, Masterolia dice: "abbiamo sempre avuto la caratteristica di essere un'azienda che acquisisce e sicuramente stiamo lavorando ad alcuni dossier". In che settore? "In settori complementari a quelli che già presidiamo", risponde sibillino Mastrolia.